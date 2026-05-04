Fotógrafo Rodrigo Hirata está na UTI após acidente de moto em Apucarana
Hirata foi vítima de uma colisão envolvendo sua moto Harley-Davidson e um caminhão na Vila São Carlos
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O fotógrafo apucaranense Rodrigo Hirata, 47 anos, está internado na UTI do Hospital da Providência desde a última sexta-feira (01), feriado do Dia do Trabalhador, após ser vítima de uma colisão envolvendo a motocicleta Harley-Davidson que ele conduzia e um caminhão na Vila São Carlos, em Apucarana (PR).
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De acordo com a esposa do fotógrafo, a advogada Denira Gorla, Hirata já passou por uma cirurgia no fémur, onde sofreu uma fratura e mais uma está prevista para está terça-feira (05).
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"O Rodrigo está na UTI desde sexta-feira, dia do acidente, encontra-se estável, na sexta mesmo ele fez uma cirurgia pra implantação das ferragens no fêmur e amanhã (terça-feira) deve passar por mais uma cirurgia no fêmur também", informou ao TNOnline.
Rodrigo Hirata, que também trabalha no setor de Relações com Mercado no Senac Apucarana, também fraturou três costelas e sofreu uma contusão pulmonar.
No entanto, segundo a esposa, seu estado de saúde é estável. "Ele está acordado, felizmente o capacete o protegeu", afirmou.
A família também manifestou sua indignação com as circunstâncias do acidente "O caminhão invadiu a preferencial e ele foi mais uma vítima da imprudência", ponderou a esposa.
Apaixonado por motociclismo, Hirata também é membro do Motoclube Bodes do Asfalto. Em Apucarana, tem seu trabalho tanto como fotógrafo quanto no Senac reconhecido por diversos setores da sociedade, além de ter muitas amizades.
O acidente
Um motociclista de 47 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma moto Harley-Davidson e um caminhão nesta sexta-feira (1º), em Apucarana (PR). A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Clevelândia e Manoel Luís da Silva, localizado no bairro Vila São Carlos.
A suspeita é de que o piloto tenha batido no caminhão e, na sequência, atingido uma árvore. Devido ao grave impacto, o homem sofreu fraturas no fêmur e no antebraço.
O atendimento à vítima foi realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros e fizeram a imobilização do motociclista ainda no local da batida. Em seguida, ele foi encaminhado para avaliação e cuidados médicos no Hospital da Providência. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o trânsito no trecho.