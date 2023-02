Fotógrafo de aves de Apucarana soma cerca de 10 mil registros; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma câmera na mão, muita disposição e amor pela natureza: assim são os momentos de folga do auxiliar administrativo Geovane Santos de Andrade. Com apenas 18 anos de idade, o jovem surpreende com seu conhecimento a respeito das aves nativas da região e já soma a impressionante marca de 10 mil fotos de pássaros registradas em Apucarana. (Assista vídeo abaixo).

continua após publicidade .

A paixão nasceu ainda na infância: desde 2017, portanto com 12 anos, o apucaranense já se dedicava a fotografar cenas da natureza, com um celular. A curiosidade a respeito dos hábitos e a vontade de registrar os animais em foto, deram início ao trabalho fotográfico, agora dedicado somente às aves.

"As aves sempre me chamaram mais a atenção, sempre gostei muito de aves, na infância, tive pássaros domésticos de estimação, então passei a querer observar o comportamento das aves e conhecer melhor a sua diversidade", conta o fotógrafo.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Parque da Raposa, um refúgio da biodiversidade

Geovane explica que em Apucarana, existem mais de 300 espécies diferentes de pássaros, a maioria deles, já registrados pelas suas lentes. Ele até já teve algumas de suas fotos publicadas pela Tribuna, na revista de aniversário da cidade em janeiro deste ano. Os registros ilustram matéria sobre a biodiversidade do Parque da Raposa.

Ele conta que entre as fotos que já fez, há algumas espécies raras e ameaçadas de extinção.

continua após publicidade .

"O registro de pássaro dessa região mais raro que eu já fiz, foi de um caboclinho de chapéu cinzento, uma ave ameaçada de extinção, que eu fotografei aqui mesmo, em Apucarana. Tenho outros registros de pássaros raros também, como o de um gavião-pega-macaco, que apesar de se chamar gavião é uma espécie de águia, além de um mocho-dos-banhados que é uma coruja raríssima, que existe em Apucarana, e também já fotografei aves vindas do hemisfério norte", explica.

fonte: Geovane Santos de Andrade Caboclinho de chapéu cinzento

Ele conta que sonha em transformar em um trabalho formal o que hoje é um hobby, feito em seus horários de folga.



continua após publicidade .

"Eu já pensei muito sobre isso, em guiar pessoas para observação, trabalhar como ornitólogo ou trabalhar com a venda de fotos da natureza. É um sonho e penso em realizá-lo mais no futuro", considerou.

Assista a entrevista completa:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Conheça o trabalho do fotógrafo, através das redes sociais: Instagram, Facebook e Wikiaves.

Por, Aline Andrade.

Siga o TNOnline no Google News