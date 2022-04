Fotógrafa de Apucarana relata em livro gestação ectópica

Da Redação

A fotógrafa Camila de Melo, de Apucarana, relata sua experiência com uma gravidez ectópica através de um e-book, escrito durante o tratamento realizado em março deste ano. Além do próprio relato, ela também escreve sobre histórias de mulheres que conheceu no período que ficou hospitalizada.

Apesar de não ser tão conhecida, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada ano, no Brasil, são registrados mais de 150 mil casos da gestação, que ocorre quando o óvulo fecundado se instala e se desenvolve fora da cavidade uterina.

A taxa de mortalidade entre as mães é 90 vezes maior do que uma gestação normal. "Eu já sabia que estava grávida e no final de março sofri um sangramento e comecei a sentir muita dor. Após receber ajuda médica e passar pelo tratamento, para me acalmar, fui fotografando e conversando com pacientes que também estavam sendo atendidas. Esses relatos se transformaram no e-book", conta.

“Retornei do hospital. As coisas estavam em seu devido lugar, o apartamento era exatamente o mesmo. Porém, algo em mim jamais voltaria a ser como antes. Ao me deitar, pensei quais seriam os nomes substituídos por pronomes, quais partes da história seriam relevadas e os capítulos que mereciam ser escritos", complementa.



Segundo Camila, o tratamento tem sido realizado pelo Sistema único de Saúde (SUS). Mesmo assim, devido aos dias de repouso e reagendamento de trabalhos, o problema de saúde acabou afetando sua renda mensal. "O valor arrecadado com a venda do livro online será revertido para a compra de passagem e gastos com a viagem para São Paulo, em maio, garantindo minha presença em um evento de fotografia", explica.