Foto de neto ajuda na recuperação de paciente com Covid

O paciente Nelson Souza Santos, após ficar 26 dias internado no setor exclusivo para tratamento Covid-19 do Hospital da Providência, sendo 20 dias na UTI, recebeu alta e já voltou para a casa.

Nelson comemorou ao lado da esposa a alta hospitalar e contou que conseguia forças para lutar contra a doença, ao olhar uma foto do neto colocada pela equipe do Hospital ao lado da sua cama. “Meu netinho me deu forças, eu olhava para a foto dele e falava ‘Eu tenho que sair bem daqui’”, afirma o paciente.

Nelson também comemorou seu aniversário de 48 anos durante o internamento. “Estava muito mal quando cheguei, mas a equipe é muito boa e graças a Deus, agora vou comemorar dois aniversários, o de nascimento e de renascimento”, diz o paciente.

A esposa de Nelson, Edileuza Soares, conta que foram momentos difíceis, mas o apoio da família e amigos foi sempre presente. “É difícil para quem está internado e a família sofre também, mas tivemos muito apoio para enfrentar esse período”, conta Edileuza.