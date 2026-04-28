Fóruns Eleitorais de Apucarana e Arapongas realizam plantão de atendimento no feriadão

Os Fóruns Eleitorais de Apucarana e Arapongas estarão abertos ao público nesta sexta-feira (01), sábado (02) e domingo (03), das 09h às 17h. Além destas duas cidades, outras 21 unidades estarão com horário estendido. São elas: Almirante Tamandaré, Araucária, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Sarandi, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.

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Nas demais unidades e na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) não haverá expediente na sexta-feira (01), em razão do feriado nacional do Dia do Trabalhador, e no sábado (02) e domingo (03). Os prazos que se iniciem ou se encerrem nessa data serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, conforme o Código de Processo Civil.

Próxima semana

Na próxima segunda (04), terça (05) e quarta-feira (06), todos os Cartórios Eleitorais do Paraná atenderão em horário estendido, das 9h às 18h, conforme as determinações da Portaria Conjunta PRESID/CRE n° 2/2026.

Documentação para atendimento

Ao comparecer à unidade da Justiça Eleitoral para emitir, regularizar, revisar ou transferir o Título, os cidadãos devem apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF (se houver), comprovante de residência recente (emitido há, no mínimo, três meses e, no máximo, um ano) e certidão de quitação do serviço militar, no caso de homens que completam 19 anos no ano em que forem requerer o Título.

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Atendimento on-line

Eleitores que têm a biometria válida na Justiça Eleitoral podem acessar os serviços on-line, via autoatendimento, para emissão, revisão e transferência do Título de Eleitor até o dia 6 de maio. Também é possível consultar a situação eleitoral, quitar multas e emitir certidões (de quitação, de crimes eleitorais, negativa de alistamento e declaração de trabalhos eleitorais para mesários e colaboradores que atuaram nas eleições).

Final de prazo

O fechamento do cadastro eleitoral ocorre 151 dias antes do pleito, conforme previsto no artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, o que inclui a definição das Seções Eleitorais e a produção do material necessário para o dia da eleição. Neste ano, o pleito ocorrerá, em primeiro turno, no dia 4 de outubro e, se houver segundo turno, no dia 25 de outubro.

Dúvidas

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☎️Disque-Eleitor: 0800 640 8400 (ligação gratuita)

📱WhatsApp: (41) 3330-8500

🖥️Autoatendimento: acessar os serviços on-line

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📍Cartórios Eleitorais: conferir endereços e e-mails

⁉️Perguntas frequentes: tirar dúvidas no site do TRE-PR

Serviço

Dias 1°, 2 e 3 de maio (sexta, sábado e domingo): plantão, das 9h às 17h, em Fóruns de municípios com mais de 70 mil eleitores

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Dias 4, 5 e 6 de maio (segunda, terça e quarta-feira): atendimento estendido em todos os Fóruns Eleitorais do Paraná, das 9h às 18h

⚠️No Paraná, os eleitores não precisam agendar horário de atendimento.