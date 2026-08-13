Fórum usa dados de pesquisa com estudantes para definir ações de qualificação e empregabilidade

79,6% dos estudantes querem atuar na área de formação e Fórum discute como reter talentos em Apucarana (linha de apoio)

O Fórum Desenvolve de Apucarana realizou, nesta quinta-feira (13), na sede do Conecta, mais uma reunião voltada à análise de dados e à construção de iniciativas para aproximar estudantes, universidades e empresas. O encontro teve como foco transformar os diagnósticos já levantados em ações capazes de ampliar as oportunidades profissionais e contribuir para a permanência de talentos no município.

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Durante a reunião, o professor Leonardo Aparecido Santos Silva, da Unespar, apresentou dados de uma pesquisa sobre a percepção dos estudantes em relação ao mercado de trabalho de Apucarana. O levantamento mostrou que 79,6% dos entrevistados esperam trabalhar na própria área de formação em até um ano após a conclusão do curso. Ao mesmo tempo, 64,1% avaliam que o mercado exige qualificações além da graduação.

Para o presidente do Fórum, Jayme Leonel, os dados ajudam a dimensionar um desafio que precisa ser enfrentado de forma conjunta. “Apucarana possui uma forte presença universitária e forma profissionais em diferentes áreas. O nosso desafio é fazer com que essa formação encontre oportunidades dentro do próprio município, aproximando o estudante das empresas e, ao mesmo tempo, ajudando as empresas a compreenderem e atenderem às novas demandas profissionais”, afirmou.

Outro dado discutido foi a expectativa de remuneração. 53,3% dos estudantes apontaram como expectativa de salário inicial uma faixa entre dois e quatro salários mínimos. A pesquisa também identificou uma percepção de baixa valorização dos recém-formados.

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Segundo Jayme, a retenção de talentos, entretanto, não depende exclusivamente da remuneração. “Precisamos discutir também planos de carreira, possibilidade de crescimento, capacitação, benefícios e ambientes de trabalho que estimulem o desenvolvimento profissional. A empresa que oferece perspectivas tem mais condições de atrair e manter bons profissionais”, destacou.

A reunião também debateu formas de ampliar a aproximação entre universidades e empresas, mapear organizações que oferecem oportunidades para estagiários, trainees e recém-formados e identificar as principais demandas dos empresários. A formação técnica alinhada às necessidades do mercado e a ampliação de cursos em áreas com carência de profissionais também estiveram entre os assuntos.

O Fórum avaliou ainda oportunidades de desenvolvimento em setores como o turismo e destacou a importância das pequenas e médias empresas na geração de empregos e na absorção dos profissionais formados no município.

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Como encaminhamento, a próxima etapa do trabalho será concentrada no Programa de Qualificação e Empregabilidade, estruturado a partir da conexão entre Escola, Estudante e Empresa/Emprego (3E). Também deverá ser analisada a minuta para institucionalização do programa.

“Estamos avançando de uma etapa de diagnóstico para uma fase de construção de soluções. O objetivo é conectar aquilo que o estudante busca, o que a escola pode oferecer e o que a empresa precisa, criando um ambiente mais favorável para a geração de oportunidades e para a retenção de talentos em Apucarana”, concluiu Jayme Leonel.