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JUSTIÇA ELEITORAL

Fórum Eleitoral de Apucarana terá plantão neste fim de semana prolongado de feriado

Atendimento especial ocorre de sexta-feira (1º) a domingo (3), das 9h às 17h

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 11:16:32 Editado em 29.04.2026, 11:16:25
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Fórum Eleitoral de Apucarana terá plantão neste fim de semana prolongado de feriado
Autor Fórum Eleitoral de Apucarana. - Foto: - Divulgação

Os eleitores de Apucarana que possuem pendências com a Justiça Eleitoral terão o fim de semana prolongado do feriado do Dia do Trabalhador para regularizar a situação. O Fórum Eleitoral do município vai funcionar em regime de plantão nesta sexta-feira (1º), no sábado (2) e no domingo (3), das 9h às 17h. A medida visa atender a alta demanda na reta final do prazo para a emissão, transferência e regularização do título, que se encerra na próxima quarta-feira, dia 6 de maio.

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A abertura durante o feriado, critério estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), abrange Apucarana e os outros municípios do Paraná com mais de 70 mil eleitores, .

O TRE-PR ressalta que o movimento tem sido intenso em todo o estado. Na capital, por exemplo, a média diária chega a duas mil pessoas. “Mesmo com esse quantitativo, o tempo de espera gira em torno de apenas 40 minutos, pois estamos com 63 guichês em funcionamento”, informou a assessoria do tribunal sobre o fluxo estadual.

Para aqueles que deixarem o procedimento para os últimos dias, o atendimento seguirá com horário estendido na próxima semana. Na segunda (4), terça (5) e quarta-feira (6), todos os cartórios eleitorais do Paraná, incluindo o de Apucarana, funcionarão das 9h às 18h.

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Não é necessário realizar agendamento prévio. Para ser atendido presencialmente, o cidadão deve apresentar um documento oficial de identidade com foto, CPF, um comprovante de residência recente emitido há no mínimo três meses e no máximo um ano, além da certidão de quitação do serviço militar para os homens que completam 19 anos no ano do requerimento.

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A Justiça Eleitoral lembra ainda que os eleitores que já possuem a biometria cadastrada e válida podem realizar todos os serviços de forma online, sem sair de casa, por meio do sistema de autoatendimento no portal do TRE-PR. O prazo final do dia 6 de maio obedece à legislação que determina o fechamento do cadastro 151 dias antes do pleito municipal, permitindo a organização logística das seções e dos materiais de votação. Neste ano, as eleições ocorrerão em primeiro turno no dia 4 de outubro e, caso haja segundo turno, no dia 25 de outubro.

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