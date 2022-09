Fórum Eleitoral de Apucarana inicia preparação de urnas para votação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segunda-feira foi reservada para a geração de mídias que depois serão inseridas na urna eletrônica

O Fórum Eleitoral de Apucarana começou nesta segunda-feira (19) a preparar as urnas eletrônicas para o primeiro turno da eleição, que vai acontecer em 2 de outubro. É a chamada Cerimônia de Carga e Lacração.



continua após publicidade .

Na Comarca, 339 urnas serão preparadas, testadas e lacradas até sexta-feira (23) para, na véspera da eleição, serem distribuídas nas 306 seções de Apucarana, Novo Itacolomi e Cambira. O trabalho deve ser concluído até sexta-feira. Nesta semana, também está prevista a auditoria pública do equipamento.

Leia Mais: Autoridades de Apucarana definem segurança durante as Eleições 2022

continua após publicidade .

A carga e lacração é precedida pela geração de mídias, quando são inseridos os dados das tabelas dos partidos políticos, federações e coligações; eleitoras e eleitores; seções com as respectivas agregações; e candidatas e candidatos (com os respectivos números, nomes indicados na urna e fotografias).

Esse trabalho deve ser finalizado na manhã desta terça-feira (20), quando começa a carga e lacração das urnas efetivamente. A chefe do Cartório Eleitoral de Apucarana, Andrea Silva Milanin, explica que 33 urnas extras também serão preparadas para alguma emergência ou problema com o equipamento durante a votação.

“Após a lacração, as urnas serão devolvidas para o depósito e retiradas apenas no sábado de manhã, véspera da eleição, pela empresa que venceu a licitação para fazer o transporte, quando então serão levadas aos locais de votação” continua após publicidade . - Andrea Silva Milanin, Chefe do cartório eleitoral





Andrea explica que o Fórum Eleitoral vem trabalhando na preparação da eleição desde o começo do ano. “Sempre há um prazo que a gente tem que cumprir. Em 15 de agosto, com o fim dos registros das candidaturas, já começamos a receber denúncias de propaganda irregular; depois fizemos a convocação e o treinamento de mesários, requisição de locais de visitação e agora estamos mexendo com as urnas, e depois vamos trabalhar com os materiais que vão para os locais de votação”, cita.



continua após publicidade .

Em relação às denúncias, ele afirma que o número é pequeno. A chefe do cartório observa que as eleições gerais, como é o caso de 2022, costumam ser mais tranquilas neste aspecto na comparação com as campanhas municipais, que são tradicionalmente mais movimentadas por conta das disputas locais.

Em todo o estado, mais de 25,8 mil urnas serão preparadas, testadas e lacradas para, na véspera das eleições, serem distribuídas a 4,7 mil locais de votação nos 399 municípios.

Partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são convocados para acompanhar as cerimônias. Nos atos, os representantes das entidades fiscalizadoras devem conferir os dados das urnas e a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News