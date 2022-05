Fórum Eleitoral de Apucarana atende em horário especial

Da Redação

O Fórum Eleitoral de Apucarana, localizado na Rua Urânio, na Vila São Carlos, região do Parque Jaboti, funciona em horário especial. Quem quiser votar nas eleições de 2022 tem até a próxima quarta-feira (4), para emitir ou regularizar título, por esse motivo, o atendimento no município será das 9h às 18h. Na manhã desta segunda-feira (2), o movimento foi grande.

O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor – no caso de pessoas transexuais e travestis. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma seção acessível.

Vale lembrar, que todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez, podem ser realizados inteiramente online, sem a necessidade de sair de casa, por meio do Atendimento Online ao eleitor.

Por meio da internet é possível, por exemplo, pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de títulos cancelados. De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 6 milhões de títulos foram cancelados de 2018 a 2021.

Apucarana é uma comarca e atende também os municípios de Novo Itacolomi e Cambira. "Lembrando que é preciso levar um documento oficial com foto além do comprovante de residência, os jovens de 19 anos precisam levar a reservista. Para mais informações, o eleitor pode entrar em contato pelo telefone, que também é WhatsApp, (43)3423-2940. Quero aproveitar para desmentir uma fake news, de que os idosos, com mais de 70 anos terão os títulos cancelados, o voto deles é facultativo, a pessoa pode escolher ir votar ou não, mas os títulos dessas pessoas não serão cancelados", explica.

O site TNOnline entrevistou a chefe do Cartório Eleitoral, Andrea Milanin, que repassou diversas orientações. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

