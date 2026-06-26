Fórum Desenvolve Apucarana inicia tabulação de indicadores do município

Levantamento ouviu cerca de 400 pessoas em 90 bairros e vai integrar o III Caderno de Indicadores, base para o planejamento estratégico da cidade

O Fórum Desenvolve Apucarana está avançando na organização dos dados que irão compor o III Caderno de Indicadores Agregados e Pesquisa de Percepção da População sobre a cidade de Apucarana. Neste momento, a equipe responsável trabalha na tabulação das informações coletadas durante a pesquisa de campo realizada entre dezembro de 2025 e março de 2026.

A apresentação do escopo da Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Apucarana ocorreu no dia 25 de junho, durante reunião realizada no Sebrae de Apucarana, com a participação de representantes de instituições de ensino, entidades empresariais, poder público e organizações da sociedade civil.

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O levantamento foi apresentado pela professora Tânia Terezinha Rissa e pelo professor Leonardo Favaro Sartori, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), responsáveis pela elaboração da metodologia e organização técnica do estudo.

A pesquisa contou com o apoio financeiro da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), que custeou a atuação dos estagiários da Unespar envolvidos na aplicação dos questionários e coleta das informações.

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Para o presidente da Acia, Élio Pinto, a participação da entidade demonstra o compromisso do setor empresarial com ações que contribuam para o planejamento do futuro de Apucarana.

“A Acia acredita que decisões importantes precisam ser tomadas com base em informações confiáveis. Apoiar essa pesquisa é contribuir com o Fórum Desenvolve Apucarana e com a construção de uma base de dados que poderá auxiliar instituições, empresas e gestores públicos na definição de estratégias para o desenvolvimento do município”, destacou.

Pesquisa ouviu moradores de diferentes regiões

O estudo foi realizado em aproximadamente 90 bairros, com a aplicação de cerca de 400 questionários, buscando identificar a percepção da população sobre diferentes áreas da cidade.

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As informações coletadas serão organizadas em indicadores que permitirão analisar aspectos sociais, econômicos e estruturais do município. Após a conclusão da tabulação, os dados serão consolidados no Caderno de Indicadores, que servirá como uma referência para estudos, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento local.

O presidente do Fórum Desenvolve Apucarana, Jayme Leonel, diz que a tabulação deve ser concluída em até 20 dias. “Esta iniciativa representa uma importante etapa na construção de uma visão estratégica para o município, porque através destes dados iremos ter a percepção dos moradores sobre o município, permitindo estabelecer prioridades e planejar ações mais alinhadas às necessidades da comunidade. O desenvolvimento precisa ser construído com informação, participação e planejamento”, afirmou.

O professor Leonardo Favaro Sartori destaca a importância da aproximação entre universidade e sociedade na produção do conhecimento.

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“Os indicadores ajudam a transformar dados em informações organizadas, permitindo uma compreensão mais ampla da realidade e contribuindo para a busca de soluções envolvendo diferentes setores da comunidade”, explicou.

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Planejamento baseado em indicadores

A construção do Caderno de Indicadores segue modelos adotados por cidades que utilizam dados como base para o planejamento estratégico. Em Maringá, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) tornou-se referência ao integrar sociedade civil, setor produtivo, universidades e poder público na elaboração de uma agenda de futuro. Em Londrina, o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) também utiliza planejamento estratégico como ferramenta para estimular o desenvolvimento econômico, a inovação e a competitividade.

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A expectativa do Fórum Desenvolve Apucarana é que o Caderno de Indicadores fortaleça a integração entre instituições de ensino, entidades, empresas e poder público, servindo como base para novas pesquisas, projetos e iniciativas voltadas aos principais desafios do município.