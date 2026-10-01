Fórum Desenvolve Apucarana define ações de empregabilidade e feira de empregos para outubro

O Fórum Desenvolve Apucarana definiu, nesta quinta-feira (01), um conjunto de ações voltadas à geração de renda e à colocação profissional no município, integradas ao Programa Empregabilidade Apucarana – Inclusão ao Emprego. A principal iniciativa da agenda do Eixo Economia é o Evento de Empregabilidade, agendado para o dia 27 de outubro no Espaço das Feiras, cujo objetivo é conectar trabalhadores e empresas locais com oportunidades de trabalho e serviços de apoio profissional.

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A estruturação da feira foi debatida em reunião realizada no Conecta Apucarana, onde o grupo definiu diretrizes de logística, layout, plano de ação e parcerias estratégicas, incluindo o suporte da assistência social. O presidente da entidade, Jayme Leonel, destacou que a programação busca oferecer informações e serviços essenciais para aproximar quem busca uma colocação no mercado das instituições que necessitam de mão de obra, reforçando a importância do esforço conjunto para fortalecer a economia do município.

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Além da organização do evento de outubro, a reunião avançou nos trâmites do Programa Empregabilidade Apucarana – Inclusão ao Emprego com a elaboração da Exposição de Motivos para a minuta da proposta. O planejamento inclui parcerias com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) para a divulgação regular de vagas, além de frentes voltadas à capacitação, cadastro de trabalhadores e orientação na confecção de currículos. A continuidade dos trabalhos e a revisão do caderno de indicadores estão marcadas para o próximo encontro do grupo, agendado para o dia 8 de outubro.