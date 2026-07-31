Fórum Desenvolve Apucarana avança na construção de ações para ampliar empregabilidade

O Fórum Desenvolve Apucarana reforçou, em sua reunião ordinária realizada nesta quinta-feira (30), na sede da Acia, o compromisso de transformar articulação em ações concretas para ampliar as oportunidades de trabalho e fortalecer a empregabilidade no município. O encontro reuniu representantes do poder público, setor produtivo, instituições de ensino e entidades da sociedade civil para discutir o Programa Empregabilidade, iniciativa que vem sendo construída desde 2023 e agora entra em uma nova etapa de organização e expansão.

Coordenado pelo eixo Economia, o encontro apresentou dados, resultados e propostas para estruturar uma atuação permanente voltada à aproximação entre trabalhadores, empresas e instituições de qualificação.

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A professora Bruna Zancopé apresentou os resultados de uma pesquisa realizada por alunos da FAP, que contou com a participação de 212 pessoas. O levantamento trouxe informações sobre o perfil da mão de obra local e os principais fatores considerados pelos trabalhadores na busca por uma oportunidade profissional, contribuindo para orientar futuras ações do programa.

Na sequência, o professor Luiz Sérgio Hilário apresentou a estrutura do Programa Empregabilidade e as iniciativas já desenvolvidas e previstas. Entre elas estão eventos direcionados ao público 50+, às mulheres e aos jovens em busca do primeiro emprego, além do fortalecimento do banco de candidatos, ações de qualificação profissional e a proposta de levar o atendimento para diferentes regiões e bairros de Apucarana.

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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para o presidente do Fórum Desenvolve Apucarana, Jayme Leonel, o momento é de transformar as experiências acumuladas em uma estratégia permanente.

“O Fórum tem justamente esse papel: reunir diferentes setores, olhar para os desafios de Apucarana e construir soluções de forma conjunta. Na empregabilidade, já temos iniciativas acontecendo e resultados importantes, mas precisamos avançar na integração e dar escala a esse trabalho.”

Jayme também destacou a importância de aproximar ainda mais as necessidades das empresas da preparação dos trabalhadores.

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“Não basta apenas gerar vagas. Precisamos trabalhar para que essas oportunidades encontrem pessoas preparadas e, ao mesmo tempo, entender quais são as necessidades reais das empresas. Quando conseguimos conectar essas duas pontas, criamos um ambiente mais favorável para o trabalhador, para as empresas e para o desenvolvimento econômico de Apucarana.”

Durante os debates, os integrantes do Fórum defenderam a institucionalização do Programa Empregabilidade, com calendário permanente, plano de ação, definição de responsabilidades e uma estrutura de governança que permita dar continuidade às iniciativas, independentemente de ações pontuais, com o objetivo de tornar essa iniciativa uma política pública permanente para Apucarana.

Também foram apresentados resultados da integração já existente entre empresas, Sine e Ciee, mostrando que a aproximação entre os diferentes atores tem contribuído para ampliar o acesso às oportunidades e melhorar o encaminhamento de trabalhadores.

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Como encaminhamento, o Fórum definiu a criação de um Grupo de Trabalho para aprofundar a estruturação do Programa Empregabilidade, avaliar as ações existentes e estabelecer novas estratégias de atuação. A próxima agenda também foi definida, dando sequência ao processo de construção coletiva.

Para Jayme Leonel, o próximo passo é transformar o planejamento em uma agenda prática e contínua.

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“O que estamos construindo é uma política de articulação para a empregabilidade. O desafio agora é organizar as ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados. Nosso objetivo é transformar esse programa em uma política pública de desenvolvimento econômico permanente”, conclui Leonel.