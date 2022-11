Fórum de Apucarana tem seis júris marcados para fechar o ano

Da Redação

O Tribunal do Júri da Comarca de Apucarana vai se reunir em seis sessões de julgamento até o final do ano, conforme agenda do Fórum. Os júris estão marcados para os dias 22 e 24 de novembro, e dias 07, 08, 14 e 15 de dezembro, fechando o calendário de julgamentos do ano.

O primeiro julgamento dessa série final do ano será na próxima semana, dia 22. Também é o único julgamento com réu preso, Edson Augusto Alves, de 30 anos, que vai ser julgado por tentativa de feminicídio, registrada nesse ano. Ele teria tentado matar a mulher, desferindo oito facadas nas costas da vítima.

Já o júri marcado para o dia 07 de dezembro vai decidir sobre um crime ocorrido há seis anos, em 2016. O réu é Joel Alves Nogueira, de 61 anos, acusado pela morte, a facadas, de Sidney Kuhn. O réu aguarda o julgamento em liberdade.

No dia 8 de dezembro, a sessão do júri tem vários réus. São quatro pessoas acusadas de homicídio. A vítima é Erlington Fernando da Silva, que morreu ao ser atingido por vários disparos de arma de fogo, em ocorrência registradas em março de 2017.

No dia 14 de dezembro, deve ocorrer o julgamento de Roberto da Silva Bueno, 32 anos, acusado de homicídio tentado, em novembro de 2017. A vítima foi Luiz Alberto Nascimento Costa Filho, que foi socorrida e sobreviveu.

A Vara Criminal não passou detalhes sobre as sessões agendadas para os dias 24 de novembro e 15 de dezembro.

