Fortes chuvas deixam mais de 4 mil imóveis sem energia elétrica em Apucarana

Mais de 4,3 mil imóveis em Apucarana estão sem energia elétrica nesta quinta-feira (1º) em decorrência de fortes chuvas que atingiram o Paraná desde o início da semana. O município é o segundo mais afetado na região Norte do estado, que concentra o maior número de ocorrências após o evento climático severo registrado nesta madrugada.

-LEIA MAIS: Temporal em Londrina destrói estrutura de vidro da Rodoviária e provoca quedas de árvores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para restabelecer o serviço, equipes da Copel mantêm uma força-tarefa ininterrupta nas ruas. Somente na região Norte, 25,4 mil unidades consumidoras estão desligadas no momento, com Londrina liderando os registros, seguida por Apucarana, Rolândia, Assaí e Faxinal. Em todo o território paranaense, cerca de 72,7 mil clientes aguardam o retorno do fornecimento de energia.

Os trabalhos de recuperação da infraestrutura mobilizam um contingente expressivo para lidar com quedas de postes, rompimento de cabos e danos a trechos inteiros da rede. Nesta quinta-feira, 1.099 equipes de obras e manutenção, compostas por 2,5 mil eletricistas, estão em campo. Desde segunda-feira, a operação já substituiu 308 postes e recuperou centenas de quilômetros de redes destruídas em 275 cidades do estado.

Além do Norte, outras regiões também enfrentam interrupções no fornecimento, incluindo o Oeste, o Noroeste e os Campos Gerais. Em outras partes do estado, os trabalhos se concentram em municípios com alto índice de unidades desligadas, como Matinhos, Toledo, Curitiba, Tibagi e Medianeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia informou que os serviços prosseguem até que todos os clientes sejam religados. Por questões de segurança, a Copel reforça o alerta para que a população mantenha distância de locais onde haja fios caídos ou postes quebrados, evitando o risco de acidentes elétricos graves.