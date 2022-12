Forte chuva deixa motorista ‘ilhada’ na Av. Minas Gerais em Apucarana

Da Redação

Uma chuva forte atingiu Apucarana na noite desta quarta-feira (28), e provocou alagamentos e enxurradas em pontos da Avenida Minas Gerais. Deixando uma motorista ilhada, próximo ao Estádio Municipal Olímpio Barreto.

A mulher ficou presa no carro e precisou ser resgatada pelos bombeiros. (Veja no vídeo abaixo).

A motorista seria moradora do Distrito de São José, em Marilândia do Sul. E quando foi fazer uma manobra, o veículo GM/Vectra teria caído em uma valeta e desligado sozinho.

No vídeo feito por pessoas que acompanharam a situação, é possível ouvir um homem pedindo para que a mulher saia do veículo, pois a água estava subindo rapidamente. Ainda segundo testemunhas, a mulher estava muito assustada e não quis descer do carro até a chegada do socorro.

Vídeo:

