Formigas 'gigantes invadem' Apucarana e região; Entenda

Formigas "gigantes" chamaram a atenção e despertaram a curiosidade de moradores de diversos pontos de Apucarana e região. Além do município, os insetos também foram vistos em Ariranha do Ivaí, Marilândia do Sul, Borrazópolis, além de outras cidades do Vale do Ivaí e do Paraná, como Maringá.

Apesar de chamar a atenção, os formigões também causaram transtornos e até mesmo acidentes, como é o caso de uma garota, de 8 anos, que foi atropelada nesta terça-feira (5), em Apucarana. Conforme testemunhas, a menina saiu da escola e estava seguindo para a casa dela, que fica no Núcleo Habitacional João Goulart, quando se assustou com os insetos que estavam voando e correu para a rua. A garota sofreu ferimentos leves e está bem.

Outro caso foi o do leitor do TNOnline, Matheus Felipe Viana, que relatou que estava andando de moto e uma das formigas bateu em seu rosto. "Eu estava dirigindo e vi um monte. Quando ela bateu, até machucou meu rosto. São gigantes", conta.

Mas afinal, de onde vêm esses insetos? Quem explica esse aparecimento das formigas "gigantes" é o biólogo Fernando Felipe Rodrigues, de Apucarana. "A população me procurou após ver formigas grandes pela cidade. Essa é a famosa tanajura ou saúva ou também conhecida como formiga cortadeira. Entre outubro e dezembro é a época do voo nupcial, quando ela sai do ninho e acaba aparecendo mais para as pessoas e chamando a atenção", explicou Felippe em um vídeo postado no Instagram.

Ele ainda conta que a fêmea virgem precisa acasalar para formar sua colônia e por isso, realiza este voo nupcial, saindo atrás dos machos. "Ela perde as asas, forma um buraquinho na terra e forma sua colônia. Como é o período de acasalamento, vocês vão ver várias por aí. No entanto, não fiquem preocupados, pois elas não oferecem riscos aos seres humanos", complementa.

Comestíveis

Muitas pessoas têm a cultura de se alimentar destas formigas, que são fontes de proteína. A saúva, conhecida também como Içá, que é encontrada no Sudeste é, inclusive uma comida típica da região. Grande parte dos insetos são servidos como iguarias, são assados em uma frigideira e misturados com farinha, por exemplo.