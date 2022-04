Da Redação

Formatura militar e condecorações marcam o Dia do Exército

Nesta terça-feira (19), o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), de Apucarana, realizou uma formatura militar para marcar os 374 anos do Exército Brasileiro. O ato contou ainda com a entrega de medalhas, leitura da ordem do dia e desfile da tropa.

A cerimônia foi presidida pelo tenente-coronel Flábio Meireles Machado, comandante do 30ºBIMec, e contou com a presença dos prefeitos de Apucarana, Junior da Femac, que estava acompanhado do vice Paulo Sérgio Vital, e do prefeito de Cambira, Emerson Toledo. Representando o Legislativo, estiveram presentes os vereadores Rodrigo Lievore e Jossuela Pirelli.

Entre as autoridades militares e judiciárias, prestigiaram a solenidade o major Marcos José Facio, comandante do 10ºBatalhão de Polícia Militar (BPM), o tenente-coronel Fábio Roberto de Azevedo Thereza, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, Marcos da Silva, representando a Polícia Rodoviária Federal, Subtenente Anderson da Silva Souza, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Maringá, Alessandro Pereira Carletti, comandante da Guarda Civil Municipal, e Daniel Augusto Cerizza Pinheiro, procurador regional do Estado.

O prefeito Junior da Femac destacou o processo de transformação da guarnição de Apucarana. “O 30º BIMec é uma das riquezas de Apucarana e conta hoje com 29 blindados guarani, integrando a força militar que garante a soberania nacional, defende o território brasileiro e contribui com o desenvolvimento do País”, frisa Junior.

O comandante do 30º BIMec ressalta que o Exército, ao longo da história, além de cumprir as missões principais, desempenha ainda ações de pacificação e coesão interna, ajuda humanitária dentro e fora do país e de operações de paz da ONU, entre outras atividades.

Durante a solenidade, o comandante do 30º BIMec condecorou três militares da ativa, um da reserva remunerada e a esposa de um membro do efetivo, entregando as medalhas do “serviço amazônico com passador de prata”, “militar do corpo de tropa com passador de prata”, “militar do corpo de tropa com passador de ouro”, e “medalha Exército Brasileiro”.

O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Neste episódio, um grupo de brasileiros de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa.