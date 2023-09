Formatura de 147 novos PMs da região ocorre nesta quarta em Londrina

Mais 2.482 policiais militares passam a reforçar a segurança pública em todo o Paraná nesta semana. São quatro formaturas dos novos PMs do Estado previstas para esta semana. A primeira ocorreu nesta terça-feira (12) em Curitiba. As outras três ocorrem em Londrina, Maringá e Cascavel.

Em Londrina, a cerimônia está marcada para esta quarta-feira (13), às 9 horas. São 371 soldados na área do 2º Comando Regional (CRPM), sendo 147 da região: 59 que fizeram o curso de formação em Apucarana (10º BPM), 35 em Arapongas (7ª Cia) e 53 em Ivaiporã (6ª Cia).

Eles passaram no concurso público iniciado em 2020 pela Secretaria de Estado da Segurança (Sesp-PR) e foram convocados em 2022 para iniciar a capacitação, que teve duração de um ano.

O treinamento compreendeU cerca de 50 disciplinas teóricas e práticas, como legislação, defesa pessoal e tiro policial, tática de confronto armado e gerenciamento de crises, direitos humanos, entre outras. Na sequência, os soldados iniciaram o Estágio Operacional, que teve duração de três meses.

Após a formatura, eles estão prontos para ingressar na rotina de trabalho. A partir de agora, eles serão distribuídos entre os municípios. A expectativa é que os 147 novos policiais militares formados em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã fiquem na região para cobrir o déficit de efetivo, principalmente nas cidades de menor porte.

FORMATURAS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta terça-feira, em Curitiba, da primeira de quatro formaturas que acontecem em diferentes cidades do Estado. Na cerimônia na Ligga Arena, em Curitiba, 1.452 novos soldados se formaram e estão prontos para atuar nas ruas no combate à criminalidade.

Além de Curitiba nesta terça-feira (12) e Londrina nesta quarta-feira (13), outras duas cidades recebem a cerimônia de formatura dos novos policiais nesta semana. Na quinta-feira (14), acontece a formatura de 356 soldados em Maringá. Eles vão incrementar o efetivo do 3º CRPM, que abrange as regiões Noroeste e Centro-Oeste. Por fim, em Cascavel, a cerimônia será na sexta-feira (15), com a formação de 328 soldados para atuar no 5º CRPM, compreendendo o Oeste e o Sudoeste do Paraná.





