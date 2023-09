Forças de Segurança realizam exposição no Colégio Glorinha; veja

Os veículos do Exército estiveram no local

O Colégio Nossa Senhora da Glória, o "Glorinha", de Apucarana, no norte do Paraná, realizou nesta quarta-feira (30) uma exposição em conjunto com as Forças de Segurança da cidade para marcar a abertura da Semana da Pátria, que vai até o dia 7 de Setembro, data da Independência do Brasil. O evento contou com a participação de militares do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada (BIMec), Canil da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, que mostraram seus veículos e ferramentas de trabalho. Veja reportagem em vídeo abaixo

Andréa Vicente, coordenadora da Educação Infantil do Colégio Glorinha, ressalta que o objetivo do evento é incentivar o patriotismo e a formação da cidadania. Além disso, a mostra também homenageou os agentes de segurança pelo serviço prestado à população, uma alusão ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.

“Criei esse projeto para as crianças conhecerem de perto o trabalho realizado por nossos soldados, além da importância deles entender sobre o respeito pela nossa pátria. Também tivemos o apoio de pais de alunos que são integrantes das Forças de Segurança”, disse.

Durante todo o dia, os agentes de segurança mostraram como os veículos funcionam, os equipamentos utilizados e contaram um pouco sobre como é a rotina das corporações e o tipo de atendimento prestado. Gabriel Signolfi, 10 anos, está entre os alunos que visitaram a mostra. Ele revela ter muito interesse por esse universo, uma vez que seu pai tinha o desejo de ser policial militar. “É muito interessante conhecer como funcionam as armas, os veículos e tudo que envolve o trabalho deles. Essa experiência na nossa escola é surpreendente porque não é sempre que isso acontece”, afirma.

Na opinião de Gabriel, o que mais chamou a atenção foram os veículos do Exército (um caminhão e um blindado). “Eu nunca tinha visto de perto, somente através de imagens na internet”, conta.

O aluno Samuel Pereira Klepka de Oliveira, 11 anos, considera muito importante esse tipo de evento, uma vez que destaca o trabalho das Forças de Segurança e, ao mesmo tempo, relembra a história da Independência do Brasil, declarada em 1822. “Isso, na prática, significou que o Brasil deixava de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um reino”, explica o aluno.

FORMAÇÃO DE CIDADANIA

O tenente do Exército, Rodrigo Murilo da Silva, acredita que, no âmbito escolar, a Semana da Pátria deve ser aproveitada para despertar e estimular o sentimento de patriotismo nas crianças e adolescentes, além de trabalhar questões importantes como o respeito pelos símbolos nacionais e questões de cidadania. "Esse tipo de evento é muito importante para a formação de cidadãos para que essas crianças possam ter bons exemplos no futuro. Nas Forças Armadas cultuamos muito esses valores e tradições que atualmente vêm se perdendo. Mostrar para essa garotada nova a importância do respeito e do culto aos bons valores”, assinala.

O cabo Reginaldo Nazarko ressalta que o Corpo de Bombeiros está sempre disponível para participar de ações como essa que colaborem com o desenvolvimento das crianças e adolescentes. “Essa integração também é muito importante para mostrar as profissões relacionadas ao atendimento à população em geral”, reitera.

O evento teve como tema “Nosso coração tem a força da Pátria” e foi realizado das 13h30 às 15h30, em frente ao Colégio Glorinha. Ao final da exposição, os alunos se reuniram no pátio da instituição de ensino onde cantaram o Hino Nacional, acompanharam o hasteamento da bandeira e depois entregaram cartas de agradecimento às autoridades de segurança.

Assista:

