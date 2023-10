Forças de segurança lançam 'Operação Saturação' em Apucarana; veja

Comandantes estiveram presentes no lançamento

PM contará com apoio da Choque do 5º BPM

Agentes da Policia Civil e Polícia Militar estiveram presentes na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana, na tarde desta sexta-feira (27) para o lançamento da 'Operação Saturação', programada para acontecer durante os 10 próximos dias. Veja o vídeo abaixo

Comandante do 10º BPM, o Tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira explica que a operação serve para intensificar o policiamento no município. "O objetivo é realmente de fazer a saturação na cidade, prevenindo crimes, fazendo as abordagens necessárias, isso em toda a Apucarana e alguns municípios da região", disse.

O Tenente-coronel ressalta que a polícia dará atenção a alguns pontos onde há um maior índice de crimes. "Dependendo do local, as equipes táticas já têm um cronograma de toda a região para fazer o trabalho. Temos pontos de mais furtos e roubos, por exemplo, então vamos bater principalmente nessas regiões", afirmou o comandante Edvaldo.

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, comenta que a operação também serve para reduzir os índices de assassinatos em Apucarana, que registrou em 2023 18 homicídios e 3 latrocínios.

"Tanto a Polícia Civil, como a Militar, tem ciência dos números e vem combatendo esse tipo de crime. Nos primeiros meses deste ano, tivemos um números de homicídios, e agora nos últimos cinco meses já houve uma redução", disse o delegado.

Além dos policiais militares do 10º BPM, a Operação ocorrerá com o apoio de equipes Choque do 5º BPM.

