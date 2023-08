Força-tarefa procura por capivara ferida em Apucarana; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

Uma força-tarefa está sendo montada em Apucarana, no Norte do Paraná, para localizar e resgatar uma capivara extremamente ferida no Lago Jaboti. O animal silvestre machucado foi visto por moradores, que tiraram fotos e compartilharam nas redes sociais.

O estado de saúde do bichinho, que se tornou um dos "mascotes" da cidade, chegou ao conhecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Polícia Ambiental. Os órgãos pediram ajuda para o biólogo Fernando Felipe para encontrá-la.

De acordo com o "Repórter Selvagem", a capivara possivelmente está ferida por conta de brigas com outros machos, por causa de fêmeas e território. O profissional descartou ataques de outros animais, como cachorros ou até mesmo a onça-parda que, supostamente, está na região.

O biólogo, agentes do Meio Ambiente e policiais ambientais foram até o parque tentar localizar o animal na manhã desta terça-feira (8). Munidos com equipamentos como barco, caiaque e gaiola, eles fizeram buscas pelo Lago do Jaboti, mas sem sucesso.

AJUDA DA POPULAÇÃO

Fernando Felipe informou para o site TNOnline que o objetivo é resgatar a capivara e encaminhá-la para tratamento na sede da Unifil em Londrina. Após a recuperação total, o animal silvestre será solto novamente na natureza.

Aqueles que virem o "mascote" ou souberem de alguma informação, podem entrar em contato diretamente com o biólogo pelo telefone (43) 99820-1508.

