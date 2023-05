Força-tarefa do Procon fiscaliza preços nos postos da região

Apucarana e Arapongas participaram do Mutirão Preço Justo realizado pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), na tarde desta quarta-feira, 24. A ação é uma força-tarefa integrada, realizada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

continua após publicidade

Em Apucarana, o Procon, em parceria com o campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), também avaliou preços em 27 postos. Segundo o coordenador do Procon, José Carlos Balan, a maior redução percentual foi registrada no preço do diesel, que recuou 11%. “O que percebemos é que todos os postos realizaram o repasse da redução dos preços”, comenta.

- LEIA MAIS: Pacientes reclamam da demora e mau atendimento no Providência

continua após publicidade

A coordenadora do Procon Arapongas, Fabiani Barbist, afirma que o levantamento de preços foi realizado em 27 postos da cidade. Os dados devem ser tabulados e divulgados hoje, mas ela adiantou que os preços dos combustíveis – etanol, gasolina e diesel - tiveram uma redução entre R$ 0,10 e R$ 0,50 por litro.

O mutirão, nessa primeira fase, tem como objetivo fazer um levantamento de preços para verificação preliminar sobre o repasse, por parte das distribuidoras aos postos de combustíveis, da diminuição dos preços da gasolina e óleo diesel, resultante da alteração da política de preços da Petrobras.

Além da verificação presencial, o Procon-PR está apurando os valores de venda dos combustíveis através de relatórios extraídos no App Menor Preço, do Nota Paraná, da Secretaria da Fazenda. Todas essas informações serão encaminhadas para a Senacon.

De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania, Santin Roveda, mutirões como esse são extremamente importantes para que as alterações dos preços tenham efetivo reflexo na sociedade. “Eles permitem verificar se a redução de preços está chegando no bolso do consumidor final, que é a nossa maior preocupação”, afirmou.

Siga o TNOnline no Google News