Foragido que morava em hotel de Apucarana é preso

Um homem, de 46 anos, que era procurado da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde desta sexta-feira (29), em Apucarana. Uma arma, que estava no hotel onde o suspeito morava, foi apreendida.

O Serviço de Inteligência (P2), do 10º Batalhão de Polícia Militar (PM), identificou que o homem estava em um carro, modelo Marea, na região da Barra Funda, então uma equipe abordou o suspeito.

Conforme a PM, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Apucarana por estupro de vulnerável. Detalhes sobre o crime ainda não foram repassados.

As equipes foram até o hotel onde o homem estava morando, e encontraram no quarto dele, dentro de uma maleta de madeira, um revólver calibre 38, com a numeração raspada e 11 munições. Ele foi levado para a delegacia.