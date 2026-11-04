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APUCARANA

Foragido por furto é preso pela Rocam no Jardim Ponta Grossa

Homem caminhava com o irmão quando foi reconhecido por agentes que faziam patrulhamento pela região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Foragido por furto é preso pela Rocam no Jardim Ponta Grossa
Autor Homens foram abordados pela Rocam de Apucarana - Foto: Reprodução

Um homem condenado pelo crime de furto foi preso pela Rocam, da Polícia Militar, na noite de terça-feira (3), na Rua Jayme Broietti, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Ele possuía um mandado de prisão em aberto e foi detido enquanto caminhava em via pública.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (04) em Apucarana e região

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A prisão ocorreu por volta das 20h45. Os policiais faziam rondas de rotina pelo bairro quando avistaram o suspeito acompanhado do irmão. Como ambos já são conhecidos das equipes de segurança devido ao histórico de crimes, os agentes decidiram realizar a abordagem.

Nada de ilegal foi encontrado com a dupla no momento da revista. No entanto, a equipe confirmou a existência do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina contra um dos irmãos. Ele possui uma condenação definitiva na Justiça e deverá cumprir uma pena de dois anos e três meses no regime semiaberto.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana para o início do cumprimento da pena. O irmão que o acompanhava durante a abordagem não possuía pendências judiciais e foi liberado no próprio local.

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Crimes em Apucarana notícias locais Prisão ronda policial segurança pública
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