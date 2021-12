Da Redação

Foragido leva facada em partes íntimas durante briga

Após levar uma facada em uma das nádegas, um foragido da justiça acabou sendo descoberto pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, ao receber socorro na Unidade de Pronto Atendimento (Upa). A equipe foi acionada pelos profissionais que estavam de plantão na Upa e foi até o local verificar a situação. Durante a ocorrência, a PM constatou um mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente.

continua após publicidade .

Ao conversar com o homem, que estava ferido, ele disse que estava na casa de um amigo e que o cunhado do dono da casa também estava no local. Os três começaram a discutir e o cunhado pegou uma faca e desferiu golpes com o objeto em uma das nádegas do foragido e outra nas costas do dono da casa.

Em seguida, ele procurou socorro e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Enquanto os policiais conversavam com o homem, eles descobriram um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. No entanto, o quadro dele se agravou e ele foi levado para o Hospital da Providência e ficou sob a guarda policial.