Da Redação

Foragido é preso após dar 'trabalho' para PM Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana nesta terça-feira (20), um homem, de 21 anos, no Núcleo Habitacional João Paulo, após fugir da equipe e ter um mandado de prisão em aberto.

continua após publicidade .

Em patrulhamento pela Avenida Governador Roberto da Silveira, a equipe viu uma Fiorino trafegando em alta velocidade. Tendo em vista a ocorrência de diversos furtos envolvendo o mesmo tipo de veículo, foi dada ordem de abordagem, mas ele não acatou a determinação policial e fugiu sentido o bairro João Paulo.

Foi realizado o acompanhamento tático e conforme a PM, o motorista atravessou diversos cruzamentos, não respeitando as preferenciais e paradas obrigatórias, colocando em risco a integridade de outros condutores que circulavam pelas proximidades. Em certo momento, ainda de acordo com o boletim, o capô do veículo se levantou de modo que o suspeito conduziu o veículo sem ter visibilidade alguma.

continua após publicidade .

A equipe conseguiu alcançá-lo no interior do quintal de uma casa e ao tentar realizar sua contenção, foi necessário mobilizá-lo com força e spray de pimenta.

Feita a checagem no sistema, a PM constatou a existência do mandado de prisão expedido pela Comarca de Apucarana. A equipe ainda informou que o jovem tentou quebrar seu celular no momento da abordagem, o que demonstra a possibilidade de haver informações em seu desfavor no aparelho, que foi apreendido.