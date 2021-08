Da Redação

Foragido é preso ao ser reconhecido por tatuagens

Nesta segunda-feira (2), a Polícia Militar Apucarana prendeu um homem, de 36 anos, com mandado judicial em aberto na Vila Formosa.

A equipe da PM, em conversa com seguranças que prestam serviço no comércio, foi informada sobre uma pessoa que durante as madrugadas estaria praticando furto qualificado em estabelecimentos.

De imediato, a equipe verificou no sistema Sesp e constatou um mandado de prisão em seu desfavor. A PM foi até o local onde ele poderia estar. Em primeiro momento ele negou e mentiu o nome para a polícia. Porém, foi identificado pelas tatuagens existentes em seu corpo.

Outro mandado

Nesta segunda-feira (2), a PM também prendeu um homem, de 39 anos, no Jardim Colonial, com mandado judicial em aberto. A equipe se deslocou até o endereço e encontrou o foragido. Ele foi aborda, preso e encaminhado à 17ª SDP.