Da Redação

Foragido de Carlópolis é preso pela PM de Apucarana

Um homem com mandado judicial em aberto foi preso na noite desta terça-feira (8), por volta das 23h30, no Jardim Ponta Grossa. Após denúncia, a Polícia Militar (PM) foi até o endereço onde ocorre com frequência tráfico de drogas e abordou algumas pessoas, dentre elas, o foragido.

Os policiais constataram um mandado de prisão contra o homem, expedido pela vara de execução em meio fechado e semiaberto de Carlópolis, no Paraná, com validade até 14 de outubro de 2026. O homem foi preso e levado para a Cadeia Pública de Apucarana.