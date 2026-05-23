Foragido da Justiça é preso pela GCM após agredir companheira em Apucarana
Homem foi detido na manhã deste sábado, por volta das 9h, na Avenida Aviação
Um homem de 39 anos, que estava foragido do sistema prisional, foi preso na manhã deste sábado (23) após agredir a sua companheira. O caso aconteceu em uma residência localizada na Avenida Aviação, em Apucarana, por volta das 9 horas.
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A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada para dar apoio a uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Logo que as equipes chegaram ao endereço, a vítima saiu correndo da casa em busca de socorro. Ela apresentava diversos machucados visíveis pelo corpo e pelo rosto. No local, vizinhos relataram aos agentes que a mulher havia sido espancada dentro do imóvel.
O agressor permaneceu dentro da casa e ignorou as ordens dos guardas municipais para sair. Diante da recusa, os agentes precisaram entrar na residência para conseguir rendê-lo. Durante a checagem dos documentos do suspeito no sistema policial, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde precisou ficar em observação médica. Um laudo detalhando as lesões foi solicitado pelos guardas para integrar o registro da ocorrência.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial para responder pelas agressões e para o cumprimento do mandado judicial que já pesava contra ele.