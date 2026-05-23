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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Foragido da Justiça é preso pela GCM após agredir companheira em Apucarana

Homem foi detido na manhã deste sábado, por volta das 9h, na Avenida Aviação

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 18:02:43 Editado em 23.05.2026, 18:02:39
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Foragido da Justiça é preso pela GCM após agredir companheira em Apucarana
Autor GCM prendeu homem por violência doméstica - Foto: GCM/Divulgação

Um homem de 39 anos, que estava foragido do sistema prisional, foi preso na manhã deste sábado (23) após agredir a sua companheira. O caso aconteceu em uma residência localizada na Avenida Aviação, em Apucarana, por volta das 9 horas.

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A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada para dar apoio a uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Logo que as equipes chegaram ao endereço, a vítima saiu correndo da casa em busca de socorro. Ela apresentava diversos machucados visíveis pelo corpo e pelo rosto. No local, vizinhos relataram aos agentes que a mulher havia sido espancada dentro do imóvel.

O agressor permaneceu dentro da casa e ignorou as ordens dos guardas municipais para sair. Diante da recusa, os agentes precisaram entrar na residência para conseguir rendê-lo. Durante a checagem dos documentos do suspeito no sistema policial, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde precisou ficar em observação médica. Um laudo detalhando as lesões foi solicitado pelos guardas para integrar o registro da ocorrência.

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O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial para responder pelas agressões e para o cumprimento do mandado judicial que já pesava contra ele.


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AGRESSÃO Apucarana Guarda Civil Municipal Prisão serviço de emergência violência domestica
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