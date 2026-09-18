Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
DETIDO

Foragido da Justiça é preso dentro de bar em Apucarana

Mandado contra o suspeito de 40 anos foi expedido pela Vara de Família; detenção ocorreu no Jardim Colonial II

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Foragido da Justiça é preso dentro de bar em Apucarana
Autor Homem foi entregue na cadeia de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Um homem de 40 anos foi preso na noite de quinta-feira (17) enquanto estava em um bar localizado na Avenida Aviação, no Jardim Colonial II, em Apucarana. A detenção aconteceu após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia anônima pelo telefone 190 indicando o paradeiro do suspeito.

-LEIA MAIS: PCPR mira família que movimentou R$ 29 milhões com envio de drogas e fuzis ao RJ

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação fez parte da operação "Cidade Segura". Após o chamado repassado pela central de atendimento da polícia, as equipes se deslocaram até o estabelecimento comercial e realizaram a abordagem do frequentador indicado na denúncia.

Durante a checagem dos documentos, os policiais confirmaram no sistema que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Vara de Família de Apucarana. Diante da constatação, o homem foi imediatamente detido no local e encaminhado à Cadeia Pública do município, onde agora permanece à disposição da Justiça.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana MANDADO DE PRISÃO NOTÍCIAS Prisão segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV