Foragido da Justiça é preso dentro de bar em Apucarana

Mandado contra o suspeito de 40 anos foi expedido pela Vara de Família; detenção ocorreu no Jardim Colonial II

Um homem de 40 anos foi preso na noite de quinta-feira (17) enquanto estava em um bar localizado na Avenida Aviação, no Jardim Colonial II, em Apucarana. A detenção aconteceu após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia anônima pelo telefone 190 indicando o paradeiro do suspeito.

-LEIA MAIS: PCPR mira família que movimentou R$ 29 milhões com envio de drogas e fuzis ao RJ

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação fez parte da operação "Cidade Segura". Após o chamado repassado pela central de atendimento da polícia, as equipes se deslocaram até o estabelecimento comercial e realizaram a abordagem do frequentador indicado na denúncia.

Durante a checagem dos documentos, os policiais confirmaram no sistema que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Vara de Família de Apucarana. Diante da constatação, o homem foi imediatamente detido no local e encaminhado à Cadeia Pública do município, onde agora permanece à disposição da Justiça.