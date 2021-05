Foragido da justiça e namorada são presos com drogas

Continua após publicidade

Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um casal, um homem, de 34 anos, uma mulher, de 30 anos, e apreendeu um jovem, de 17 anos, por tráfico de drogas e mandado judicial em aberto, no Solo Sagrado.

A PM verificou no sistema Sesp intranet sobre um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Jandaia do Sul por roubo e outro pela comarca de Apucarana, por regressão de regime e foi procurar o foragido.

Chegando no local, os policiais deram voz de prisão ao homem, que não acatou a ordem e correu para dentro da residência, mas foi contido quando tentava pular uma janela da casa.

No local, conforme o boletim, estava a namorada do foragido, que já é conhecida no meio policial devido ao histórico de tráfico de drogas. Em busca pela residência, de acordo com o relatório, foi localizado dentro de um maço de cigarros, uma pequena porção de maconha. Já no teto do cômodo, foi encontrada uma porção com 15 gramas de cocaína, além de mais 4 buchas de cocaína.

As porções de cocaína, segundo o boletim, um adolescente, de 17 anos, irmão da mulher, assumiu ser de sua propriedade e disse que as comercializa. Ainda no imóvel foram encontrados, R$172, além de R$1.587 e mais R$ 1 mil.

No quintal da casa, conforme o boletim, havia uma motoneta, com placas de uma outra motocicleta. Diante dos fatos, o casal foi preso e o jovem apreendido pela PM.