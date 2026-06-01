Foragido condenado por roubo é preso em Apucarana

Uma operação de inteligência da Polícia Militar resultou na captura de um homem de 51 anos que estava foragido do sistema prisional. A prisão ocorreu no Jardim América, em Apucarana.

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O indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Londrina pelo crime de roubo. De acordo com os registros policiais, ele ainda precisa cumprir uma pena de sete anos e um mês em regime fechado.

Os agentes abordaram o foragido na rua e não encontraram nenhum material ilícito durante a revista pessoal. Para evitar qualquer tentativa de fuga e garantir a segurança da equipe, o homem foi algemado e transportado no compartimento de segurança da viatura até o sistema penitenciário local, onde ficará à disposição da Justiça.