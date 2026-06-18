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HOMICÍDIO

Foragido condenado por homicídio é preso pela Guarda Municipal em Apucarana

Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de Foz do Iguaçu e deve cumprir pena de 12 anos em regime fechado

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 12:21:23 Editado em 18.06.2026, 12:21:17
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Foragido condenado por homicídio é preso pela Guarda Municipal em Apucarana
Autor Foto: Divulgação GM

Um homem condenado por homicídio foi preso pela Guarda Municipal de Apucarana na manhã desta quinta-feira (18). A captura ocorreu na região central da cidade durante uma ação da corporação.

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De acordo com a GM, a equipe recebeu informações sobre a localização do suspeito e realizou a abordagem. Durante consulta aos sistemas de segurança, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara da Comarca de Foz do Iguaçu.

Ainda segundo a Guarda Municipal, o homem estava foragido da Justiça e possui condenação de 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio.

Após a confirmação da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

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Apucarana Código Penal FORAGIDO GUARDA MUNICIPAL homicidio Prisão
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