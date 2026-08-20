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MANDADO EM ABERTO

Foragido com pena de quase sete anos é preso pela Rocam em Apucarana

Homem de 39 anos, condenado por tráfico e invasão de domicílio, foi abordado pela PM ao se aproximar da própria residência no Sanches dos Santos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Foragido com pena de quase sete anos é preso pela Rocam em Apucarana
Autor Preso foi conduzido para a Cadeia Pública de Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem de 39 anos foi preso na tarde de quarta-feira (19) no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão expedido contra ele. O indivíduo perdeu o benefício de responder em liberdade e deve cumprir uma pena de quase sete anos em regime fechado.

-LEIA MAIS: Monitorado por tornozeleira é preso vendendo drogas em Apucarana

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A prisão foi realizada por uma equipe de patrulhamento com motos. Os policiais já tinham conhecimento do mandado e do endereço do suspeito, localizado na Rua Aldo Golfeto. Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com a mãe do homem, que confirmou que o filho morava na residência, mas informou que ele havia saído.

Enquanto a equipe ainda conversava com a moradora, o procurado apareceu na esquina da rua e foi imediatamente abordado. Após a revista pessoal, a polícia confirmou no sistema a existência do mandado, expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina.

A ordem judicial determinava o retorno imediato do homem à prisão pelo período de 6 anos, 11 meses e 24 dias. O mandado é referente a crimes de tráfico de drogas, invasão de domicílio e agressão. O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.

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Apucarana Foragidos POLICIA MILITAR Prisão segurança pública
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