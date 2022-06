Fora de casa, Apucarana Futsal tenta se reabilitar na Série Prata

Da Redação

O Apucarana Futsal tentará neste sábado (18), às 20 horas, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, em Cianorte, contra o time local, a reabilitação no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal. O jogo é válido pela 13ª rodada da primeira fase fechando o primeiro turno da competição estadual que tem o Coronel Vivida na liderança com 25 pontos.

continua após publicidade .

A equipe apucaranense vem de derrota na rodada anterior quando perdeu por 5 a 3 para o Mangueirinha Esporte Clube na casa do adversário. Já o Cianorte, que é o lanterna da Série Prata com 10 pontos, bateu na rodada passada o Colombo por 5 a 2 no Ginásio de Esportes Tancredo Neves.

O Sicoob Danês Apucarana não contará com quatro jogadores neste sábado à noite. Estão fora do duelo os atletas Minatti, Pazinatto, Luquinha e Marinho. O primeiro está suspenso, pois foi expulso na derrota em Mangueirinha, enquanto os demais entraram em acordo com a diretoria e deixaram o elenco.

continua após publicidade .

Para a partida em Cianorte, o técnico Márcio Rinaldo deve utilizar os jogadores Maikon Gaburro, Cleison, Guilherme, Lucas Hirose, Preá, Rodrigo, Luan, Lorinho, Danilo, Mateus Cabo e Adryan.

Mais três partidas acontecem neste sábado (18) pelo fechamento do primeiro turno: 20 horas, São Miguel x Apaf/Paranaguá, Medianeira x Quedas do Iguaçu, e às 20h15, Toledo x Coronel Vivida. A rodada será fechada no próximo dia 25, com São José dos Pinhais x Guaíra (18 horas) e Mangueirinha x Seleto/Maringá (20 horas). O Colombo folga na rodada.

O Coronel Vivida lidera a competição estadual com 25 pontos, seguido por São Miguel do Iguaçu 25, Apaf/Paranaguá 20, Medianeira 17, São José dos Pinhais e Sicoob/Danês/Apucarana 16; Toledo 14; Quedas do Iguaçu e Mangueirinha 13; Colombo e Seleto/Maringá 12; Guaíra 11; e Cianorte 10.