Fora de casa, Apucarana Futsal goleia o Colombo por 5 a 1

Os gols foram marcados por Lourinho (2), Preá, Mateus Cabo e Maikon Gaburro

O Apucarana Futsal não tomou conhecimento do seu adversário e goleou o Colombo por 5 a 1, fora de casa, no Ginásio Leandro Alberti. A partida foi realizada na noite deste sábado (16) e foi válida pela 16ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense.

Os gols do Apucarana foram marcados por Lourinho (2), Preá, Mateus Cabo e o goleiro Maikon Gaburro.



Quem foi ao Festival de Caldos no Espaço das Feiras, em Apucarana, pôde acompanhar a partida por um telão que passava a transmissão do jogo.

A vitória fez a equipe apucaranense saltar para a terceira posição na tabela, somando agora 24 pontos.

Na próxima rodada, dia 23, no Ginásio Lagoão, o Sicoob Danês Apucarana recebe o São José dos Pinhais, atual sétimo colocado.

