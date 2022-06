Fora de casa, Apucarana Futsal empata com o Cianorte

Da Redação

Em partida que fechou o primeiro turno da fase inicial do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto, Cianorte e Apucarana Futsal empataram por dois gols neste sábado à noite (18), no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, em Cianorte. Com a igualdade no placar, a equipe apucaranense assumiu a quarta colocação na competição com 17 pontos, enquanto o time de Cianorte continua na última posição com 11 pontos ganhos.

Os gols do Sicoob/Danês/Apucarana foram assinalados pelo ala Mateus Cabo. Ele é o artilheiro da equipe no campeonato com 10 gols. Os dois tentos da agremiação da casa foram feitos por Giovani.

No primeiro turno da competição, o Sicoob/Danês conquistou cinco vitórias (todas em casa), dois empates e sofreu cinco derrotas (todas fora), marcando 39 gols e levando 36.

O jogo teve a arbitragem de André Rodrigues e Paula Cirilo, com Cristiano Araújo como anotador e Daniele Sales como cronometrista.

Nesse sábado (18), o treinador Márcio Rinaldo contou com os atletas Maikon Gaburro, Guilherme, Lucas Hirose, Preá, Rodrigo, Lorinho, Mateus Cabo, Adryan e Luan, que foi expulso.

O time da casa empatou com Leonardo, Giovani, Lucas, Jean Ribeiro, Marcos Antônio, João Pedro, Vitor Hugo, Jean Santos, Vinicius, Marcello, Raul e Safira. Técnico: Denilson Antunes.

Na próxima rodada do Campeonato Paranaense no dia 25 de junho, às 18 horas, o Sicoob/Danês/Apucarana encara a Apaf em Paranaguá, e às 20 horas, o Cianorte duela com o São Miguel em São Miguel do Iguaçu.

DEMAIS RESULTADOS - São Miguel 5 x 1 Apaf/Paranaguá, Medianeira 0 x 4 Quedas do Iguaçu e Toledo 3 x 4 Coronel Vivida. A rodada será fechada no próximo dia 25, com São José dos Pinhais x Guaíra (18 horas) e Mangueirinha x Seleto/Maringá (20 horas). O Colombo folga na rodada.