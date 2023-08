Fora de casa, Apucarana Futsal defende liderança na Série Prata

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Apucarana Futsal visita neste sábado (5) o Terra Rica, no Ginásio Soletão, pela Série Prata do Campeonato Paranaense. O time largou na frente no Grupo B ao vencer fora de casa o Palmas, por 5 a 4, na primeira rodada da competição. Agora, tenta se manter na liderança em mais uma partida fora de seus domínios.

continua após publicidade

O confronto desta segunda rodada começa às 20h. O treinador dos Dragões do Norte, Luiz Henrique, informou que terá apenas dois desfalques: Lucas Hirose, por lesão, e Enzo, reforço que ainda não foi registrado no BID. O restante estará à disposição para a partida.

-LEIA MAIS: Fase final dos Jeps será aberta neste sábado em onze modalidades

continua após publicidade

O adversário, terceiro colocado na tabela, estreou a segunda etapa da competição com empate em casa contra o Santa Helena por 2 a 2.

Reforços

O Apucarana Futsal vem renovado para a segunda fase. Além da troca de comando, com a saída do paraguaio Beto Silvero e a chegada de Luiz Henrique, o clube contratou seis atletas: Leandro Rezala (ala/fixo), 30 anos; Enzo Udrizar (ala), 21 anos; Bebê (fixo), 23 anos; Léo Dourado (fixo), 25 anos; Dodô (ala e pivô), 24 anos; e Nico (goleiro), 24 anos.

Siga o TNOnline no Google News