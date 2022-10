Fora de casa, Apucarana Futsal busca primeira vitória na 2ª fase

Da Redação

Depois da derrota na estreia diante da equipe de Medianeira, o Apucarana Futsal volta à quadra para mais um grande desafio e, buscando a reabilitação, desta vez jogando na Região Metropolitana, enfrenta a forte e tradicional equipe de São José dos Pinhais, às 19h30, no Ginásio Ney Braga, em partida válida pela 2ª rodada da Segunda Fase da Série Prata.

O time do São José dos Pinhais Futsal é uma das equipes que em 2021 jogaram a Série Ouro. Na primeira rodada, empataram também em casa, pelo placar de 2 a 2 com a equipe do Coronel Futsal.

“Sabemos da importância e da dificuldade do jogo, vamos enfrentar uma equipe acostumada a grandes jogos, contra grandes e conceituadas equipes, a experiência que o time de São José dos Pinhais possui em competições de alto nível e fato de estarem jogando em casa, deve endurecer a partida, no entanto nós também não estamos indo passear, precisamos da vitória, e vamos dar o sangue dentro de quadra, pra voltar com os 3 pontos que são muito importantes para a sequência da competição”, comenta Gaburro, destaque na partida contra Medianeira.

A outra partida que completa a segunda rodada do Grupo B será disputada em Coronel Vivida, onde a equipe local recebe o Medianeira Futsal, no Ginásio Barro Preto, às 20h30.

“O torcedor tricolor já pode ir se preparando pra grandes emoções, uma vez que, depois dessas duas primeiras rodadas jogando fora, o Sicoob Danês Apucarana terá uma sequência de três partidas em casa, onde o calor e os gritos da torcida apucaranense fazem muita diferença empurrando nosso time”, lembra Daniel da Silva Cordeiro, Supervisor da equipe.

A Sequência que Daniel cita, são os seguintes jogos:

12/10 – Sicoob Danês Apucarana x Coronel Futsal (quarta-feira)

19/10 - Sicoob Danês Apucarana x Medianeira (quarta-feira)

22/10 - Sicoob Danês Apucarana x São José dos Pinhais (Sábado)

