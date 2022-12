Fomento Paraná faz atendimento itinerante em Apucarana

Da Redação

A Caravana de Crédito Fomento Turismo passou por Apucarana nesta quarta-feira (30/11). A ação, que aconteceu na parte da tarde junto a uma unidade móvel ancorada na Praça Rui Barbosa, prestou atendimento a empreendedores da área turística, como bares hotéis, pousadas e restaurantes, além de outros comércios que dão apoio ao setor. Ao visitar a estrutura, o prefeito Júnior da Femac frisou que a atividade itinerante de interiorização da Fomento Paraná é uma importante iniciativa do Governo Ratinho Júnior. “Um projeto que vem ao encontro das necessidades de nossos empreendedores, disponibilizando crédito com taxas especiais para ajudar donos de pequenos negócios, ligados ao turismo, nesta retomada econômica pós-pandemia”, disse o prefeito.

continua após publicidade .

Os trabalhos realizados na praça central contaram com suporte da Prefeitura de Apucarana, através das secretarias da Indústria, Comércio e Emprego, da Fazenda e da Mulher e Assuntos da Família, por meio da Agência do Banco da Mulher Paranaense, além de apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sebrae Apucarana. Segundo o analista da Fomento Paraná, Conrado Ferreira de Lima, a caravana deste ano teve início em outubro 11 de outubro, na região metropolitana de Curitiba, tendo como meta percorrer 27 municípios com vocação turísticas em todo o Paraná. “Estamos na reta final deste trabalho, que é realizado com foco no setor de Turismo. Apucarana é a 26ª a ser visitada e, nesta quinta-feira, encerramos o roteiro em Lunardelli”, esclarece Lima. De acordo com ele, entre os objetivos da atividade itinerante estão a divulgação da marca Fomento Paraná, das linhas de financiamento e produtos disponíveis, além de fortalecimento de vínculo com as cidades parceiras da instituição financeira do Estado.

Durante o atendimento, agentes de crédito tiram dúvidas e prestam orientações sobre como ter acesso a apoio financeiro para suas empresas. “A caravana tem caráter orientativo sobre os meios e onde buscar o crédito. Em Apucarana são três locais de atendimento fixo com agentes credenciados a Fomento: a Sala do Empreendedor, o Banco da Mulher Paranaense, que funciona em guichê exclusivo no térreo do prédio da Prefeitura de Apucarana, e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), que conta com um correspondente”, orienta Lima. De acordo com ele, enquanto os agentes de crédito focam em contratações até R$20 mil, os correspondentes da Fomento Paraná atuam em financiamentos com valores superiores. “Os empréstimos podem ser usados em obras, compra de móveis e equipamentos ou capital de giro para reforço dos estoques e manutenção do negócio”, destaca Lima.

continua após publicidade .

A Fomento Paraná possui linhas de financiamento para atender desde empreendedores informais, MEIs a microempresários. “Créditos de R$1 mil a R$17 milhões com taxas e condições especiais de pagamento”, informa Conrado de Lima, analista da Fomento Paraná. Todas as operações, esclarece, estão sujeitas à análise da capacidade de contratação. “Para os empreendedores informais, por exemplo, o limite de crédito é de R$10 mil para capital de giro visando alavancagem do negócio”, ilustra.

Serviço

Mais informações sobre os locais de atendimento da Fomento Paraná em Apucarana podem ser obtidas na Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, de segunda a sexta-feira, pelo telefone 3422-3000.

Siga o TNOnline no Google News