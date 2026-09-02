“Foi fechado por carreta”: motorista capota várias vezes na BR-369 em Apucarana

Fiat Strada, com placas de Arapongas, saiu da pista após motorista relatar que foi fechado por uma carreta







Um homem de 67 anos ficou ferido após a Fiat Strada que dirigia capotar várias vezes na BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (2). O veículo, com placas de Arapongas, saiu da pista e foi parar em uma área às margens da rodovia. Apesar da gravidade da ocorrência, o motorista estava estável e foi encaminhado para avaliação médica.

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Equipes da Motiva Paraná, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para o atendimento. Havia ainda vazamento de combustível no veículo, mas a situação foi controlada durante o resgate.

De acordo com o tenente Augusto Marks Batista, do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, os socorristas da concessionária já haviam feito a estabilização e a imobilização da vítima. Aos Bombeiros coube estabilizar o veículo e realizar o trabalho de desencarceramento.

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“Nosso serviço foi apenas estabilizar o veículo e elaborar o plano de corte da lataria para fazer a retirada do condutor”, explicou o tenente.

O motorista apresentava dor na região do pescoço, mas estava estável. Ele foi avaliado por uma médica do Samu e, posteriormente, encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para exames e uma avaliação mais detalhada.

Segundo o tenente Marks, o homem relatou aos Bombeiros que uma carreta teria fechado a picape. Com isso, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma valeta utilizada para o escoamento da água, o que fez o veículo capotar.

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A dinâmica do acidente, no entanto, deverá ser apurada pela PRF, que esteve no local.

“Ele comentou que uma carreta fechou ele, acabou perdendo o controle do veículo, saiu da pista de rolamento e acabou perdendo o controle numa valeta que tem ali do lado de fora da pista, onde escoa a água. Então acabou capotando algumas vezes”, relatou Marks.

O estado em que ficou a picape exigiu um trabalho cuidadoso dos Bombeiros para retirar o motorista. Segundo o tenente, a equipe adotou o protocolo para minimizar a movimentação da vítima e evitar o agravamento de possíveis lesões.

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“A gente tenta fazer a maior abertura de espaço possível para mexer a vítima o menos possível. A gente tira a lata da pessoa, não tira a pessoa da lata”, explicou.





Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

A vítima foi retirada em um ângulo de aproximadamente 30 graus, conforme o protocolo utilizado pelos socorristas.

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Apesar da cinemática considerada grave, o motorista estava consciente e estável no momento do atendimento. Para o tenente, o uso do cinto de segurança foi fundamental para reduzir a possibilidade de ferimentos mais graves.

“Poderia ter sido pior, mas, graças a Deus, o condutor estava com o cinto de segurança e evitou um mal maior”, afirmou.

O tenente também informou que o airbag do veículo não foi acionado e aproveitou para reforçar a importância da manutenção do equipamento de segurança dos veículos.

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As circunstâncias do acidente e a eventual participação de outro veículo serão investigadas pela PRF.





Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline



