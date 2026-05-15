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CRIME

Fogo intencional destrói medidor de energia de empresa em Apucarana

Proprietário conseguiu apagar as chamas antes que se espalhassem pelo imóvel; autor do crime fugiu e não foi identificado

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 08:17:39 Editado em 15.05.2026, 08:17:08
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Fogo intencional destrói medidor de energia de empresa em Apucarana
Autor Caso virou caso de polícia nesta madrugada de sexta-feira - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Na madrugada desta quinta-feira (14), o medidor de energia de um estabelecimento comercial foi alvo de vandalismo na Rua Rio Tibagi, no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana. Um suspeito desconhecido ateou fogo no equipamento de forma proposital.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (15) em Apucarana e região

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o próprio dono da empresa percebeu o ataque e conseguiu controlar o incêndio antes que o fogo atingisse outras partes do imóvel. Apesar da ação rápida para conter as chamas, o relógio de luz ficou completamente destruído.

A vítima relatou aos policiais que não tem suspeitas sobre quem poderia ser o autor do crime. A equipe policial fez rondas pelas ruas próximas na tentativa de localizar o responsável, mas ninguém foi encontrado durante as buscas.

O empresário recebeu as orientações necessárias sobre os próximos passos para o registro formal e a investigação do caso.

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Apucarana Crime incendio segurança pública vandalismo
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