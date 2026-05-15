Fogo intencional destrói medidor de energia de empresa em Apucarana

Na madrugada desta quinta-feira (14), o medidor de energia de um estabelecimento comercial foi alvo de vandalismo na Rua Rio Tibagi, no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana. Um suspeito desconhecido ateou fogo no equipamento de forma proposital.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o próprio dono da empresa percebeu o ataque e conseguiu controlar o incêndio antes que o fogo atingisse outras partes do imóvel. Apesar da ação rápida para conter as chamas, o relógio de luz ficou completamente destruído.

A vítima relatou aos policiais que não tem suspeitas sobre quem poderia ser o autor do crime. A equipe policial fez rondas pelas ruas próximas na tentativa de localizar o responsável, mas ninguém foi encontrado durante as buscas.

O empresário recebeu as orientações necessárias sobre os próximos passos para o registro formal e a investigação do caso.