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AFONSO CAMARGO

Fogo em fiação mobiliza bombeiros em bairro de Apucarana

Princípio de incêndio na rede de Internet chamou a atenção na Avenida Pinho Araucária

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 21:34:47 Editado em 21.05.2026, 21:34:41
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Fogo em fiação mobiliza bombeiros em bairro de Apucarana
Autor O fogo foi rapidamente apagado após a chegada dos bombeiros, que utilizaram um jato de água na ocorrência - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

Um princípio de incêndio em fiação de internet na Avenida Pinho Araucária, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em Apucarana (PR), mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (21).

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Ainda não há informações sobre o que teria iniciado as chamas que atingiu a fiação que fica abaixo da rede de energia elétrica.

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O fogo foi rapidamente apagado após a chegada dos bombeiros, que utilizaram um jato de água na ocorrência. Ninguém ficou ferido.

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