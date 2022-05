Fogo em comércio desativado mobiliza Bombeiros de Apucarana

Da Redação

Um incêndio no Jardim Ponta Grossa, na Avenida Mato Grosso, mobilizou equipes dos Bombeiros de Apucarana. Equipes foram chamadas por volta das 10h50 desta quarta-feira (25), para combater as chamas em um comércio desativado.

Uma pessoa que caminhava pelo endereço percebeu que fumaça estava saindo da janela e chamou os Bombeiros. No local funcionava uma padaria, que está fechada.

Conforme os Bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida. Em breve mais informações. "Chegamos e encontramos muita fumaça, como as portas são de metal, a nossa entrada foi difícil. Quando entramos identificamos um foco de incêndio na central de alarmes. O local estava funcionado um depósito, com farinhas e outros alimentos, mas o fogo não atingiu os materiais ou a farinha. Combatemos rapidamente as chamas que geraram grande fumaça", disse o Tenente Gabriel, dos Bombeiros.