Florada das cerejeiras embeleza Acea de Apucarana; Veja

O inverno ainda nem chegou oficialmente, mas a florada das cerejeiras japonesas se adiantou e embeleza a Associação Cultural Esportiva de Apucarana (Acea) e arredores. A previsão da chegada da estação mais fria do ano é para o dia 21 de junho.

Conhecidas pela beleza de suas flores, muito usadas para a confecção de arranjos chamados de ikebana, as cerejeiras ornamentais (sakura) chegaram em Apucarana nos anos 70, pelas mãos dos primeiros imigrantes japoneses.

A árvore, símbolo da terra do sol nascente, encontrou na cidade alta do Norte do Paraná (960 metros de altitude) um clima muito favorável. E, com o passar do tempo, tornou-se também a árvore símbolo de Apucarana.

A planta adulta precisa de alguns cuidados para sobreviver. A árvore pode durar de 100 a mais de mil anos. A floração começa em meados de junho e algumas plantas florescem em julho ou agosto. A flor dura pouco mais de uma semana. E, com isso, o chão vai ficando forrado de flores.

Festa da Cerejeira

A tradicional Festa da Cerejeira, pelo segundo ano consecutivo, não irá acontecer para evitar a propagação da Covid-19 e também devido à contratempos. O evento aconteceu em Apucarana durante 26 anos e ainda não tem previsão de voltar.

