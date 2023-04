Florada da cerejeira já começa embelezar Apucarana; veja

Da Redação

O apogeu da florada das cerejeiras tradicionalmente acontece no inverno, mas neste ano a árvore símbolo do Japão já começou a embelezar a cidade de Apucarana em pleno mês de abril. Quem passa pela região do Lago Jaboti já pode apreciar esse espetáculo da natureza.

“Cerejeiras da Associação Cultura e Esportiva de Apucarana, a Acea, e nas suas proximidades, estão florescendo. A nossa cidade começa a viver esse período de rara beleza nas ruas, parques, quintais, condomínios residenciais, chácaras e pátios de empresas. A cerejeira é a arvore símbolo na nossa cidade”, afirma o prefeito Junior da Femac.

Conhecidas pela beleza de suas flores, as cerejeiras chegaram em Apucarana nos anos 70, pelas mãos dos primeiros imigrantes japoneses. A árvore encontrou em Apucarana, de 960 metros de altitude, um clima muito favorável.

Segundo registro da Acea, fundada e mantida pela colônia japonesa, a florada apucaranense teve início a partir do plantio de 100 mudas pela Associação dos Idosos da Acea (Matsumikai).

Por ser cultuada pelos imigrantes japoneses, a florada ganhou uma festa anual em Apucarana, a Festa da Cerejeira. Diante do valor histórico e cultural da cerejeira-ornamental no município, a Prefeitura de Apucarana inclui a árvore como ornamento em vários projetos, usando a espécie na arborização de ruas, parques, praças e entradas da cidade.

O viveiro da Prefeitura de Apucarana, mantido pela Secretaria Municipal da Agricultura, disponibiliza gratuitamente mudas de cerejeira-ornamental e outras espécies como quaresmeira, ipê, aroeira salsa, manacá da serra, palmeira real, oiti e ibisco.

“Cada cidadão residente na cidade tem direito a duas mudas gratuitas para serem plantadas defronte a residência. Basta procurar a secretaria e fazer a requisição para posterior retirada junto ao viveiro municipal”, informa secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Irati, 46, próximo a estação ferroviária. Telefone: 3308-1435.

