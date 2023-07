Florada da cerejeira encanta apucaranenses e visitantes

Com admiração, Elizabete Tavares de Souza escolhe atentamente o ângulo para registrar a melhor imagem. Assim como ela, que tem a fotografia com atividade de lazer, os apucaranenses mais uma vez se encantam com o início da florada da cerejeira- ornamental. Árvore símbolo do Japão, a espécie foi introduzida em Apucarana a partir da década de 1970, pelas mãos de pioneiros imigrantes japoneses, e hoje podem ser avistada aos milhares por toda a cidade, dos bairros ao centro e até na zona rural.

Indagada pela reportagem sobre o interesse pela florada, Bete Souza disse ter paixão por paisagens e animais. “Tudo relacionado à natureza. Registro também os astros, como o Sol e a Lua. Nesta época do ano, as cerejeiras do Japão e os manacás da serra estão muito lindos. As cerejeiras, em especial, vão ficar ainda mais bonitas”, disse a fotógrafa amadora que, no momento, direcionava as lentes de sua câmera para as cerejeiras que ornamentam o entorno da rodoviária de Apucarana.

O presidente da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), Keniti Ishida, pontua que a apucaranense tem razão. “Com a chegada do frio, as nossas cerejeiras começaram a florir. Este ano, com um pouco de atraso, mas com a mesma beleza”, disse o representante da colônia japonesa em Apucarana.

A árvore, que carrega um simbolismo especial para os nipônicos, adaptou-se muito bem ao clima da cidade, sendo um importante legado de seus antepassados. “No jardim da Acea temos promovido manutenção e replantio, para que a florada – que é anual – possa ser sempre admirada”, assinalou Ishida.

Admirador da espécie e da história, o prefeito Júnior da Femac acentua que neste ano a florada da cerejeira-ornamental deu indícios de sua beleza de forma antecipada, com algumas florindo em pleno mês de abril. “Agora, dentro de sua sazonalidade, inicia o seu espetáculo em toda a cidade, nas ruas, parques, quintais, condomínios residenciais, chácaras e pátios de empresas. A cerejeira-ornamental, ou sakura, é a arvore símbolo na nossa cidade”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

História – Segundo registro da Acea, fundada e mantida pela colônia japonesa, a florada apucaranense teve início a partir do plantio de 100 mudas pela Associação dos Idosos da Acea (Matsumikai). Por ser cultuada pelos imigrantes japoneses, a florada ganhou uma festa anual em Apucarana, a Festa da Cerejeira. Diante do valor histórico e cultural da cerejeira-ornamental no município, a Prefeitura de Apucarana inclui a árvore como ornamento em vários projetos, usando a espécie na arborização de ruas, parques, praças e entradas da cidade.

O viveiro da Prefeitura de Apucarana, mantido pela Secretaria Municipal da Agricultura, disponibiliza gratuitamente mudas de cerejeira-ornamental e outras espécies como quaresmeira, ipê, aroeira salsa, manacá da serra, palmeira real, oiti e ibisco. “Cada cidadão residente na cidade tem direito a duas mudas gratuitas para serem plantadas defronte a residência. Basta procurar a secretaria e fazer a requisição para posterior retirada junto ao viveiro municipal”, informa secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Irati, 46, próximo a estação ferroviária. Telefone: 3308-1435.

Características da cerejeira-ornamental

– Efemeridade, ou seja, uma vez florida, logo perde as pétalas sob a ação dos ventos.

– Conta a história que esta fugacidade impressionou profundamente o povo japonês, em especial na Idade Média no período das guerras, quando a morte espreitava a qualquer momento. Neste período, a flor da cerejeira foi associada com a vida e auto-imagem do samurai (bushi). A vida do samurai era tão efêmera como a flor da cerejeira.

– Sakura ou cerejeira ornamental é conhecida também como a “flor da felicidade” e assume um lugar importante na cultura e nos jardins japoneses em todo o mundo.

– Normalmente, sua florada é no mês de junho, dando um visual todo especial com o colorido das flores.

– Diante do valor histórico e cultural da cerejeira-ornamental no município, a Prefeitura de Apucarana inclui a árvore como ornamento em vários projetos, usando a espécie na arborização de ruas, parques, praças e entradas da cidade.

