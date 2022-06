Florada da cerejeira embeleza Apucarana; confira as fotos

Da Redação

No período mais frio do ano, especialmente neste mês de junho, a natureza manifesta sua resistência encantadora com a florada da cerejeira. As flores da árvore que é símbolo do Japão, embelezam a cidade de Apucarana e proporcionam aos apucaranenses espaços que cativam e deslumbram. Ruas, parques, propriedades particulares e, até mesmo, condomínios residenciais são agraciados com essa delicadeza.

continua após publicidade .

As cerejeiras-ornamentais (sakura) chegaram no município de Apucarana pelas mãos dos primeiros imigrantes japoneses. A árvore, símbolo da terra do sol nascente, encontrou na cidade do Norte do Paraná um clima favorável e, com o passar do tempo, tornou-se também sinônimo de Apucarana. Segundo registro da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), fundada e mantida pela colônia japonesa, a florada apucaranense teve início a partir do plantio de 100 mudas pela Matsumikai (Associação dos Idosos da Acea).

“Diante do valor histórico e cultural da cerejeira-ornamental no município, a Prefeitura de Apucarana inclui a árvore como ornamento em vários projetos, usando a espécie na arborização de ruas, parques, praças e entradas da cidade”, afirma o prefeito Junior da Femac.



continua após publicidade .

“A cerejeira encontrou ambiente fértil para se desenvolver em nossa terra. Além da beleza da sua florada, é adequada para a área urbana, pois fornece um bom sombreamento sem prejudicar as calçadas e a fiação elétrica”, acrescenta o prefeito.

Por ser cultuada pelos imigrantes japoneses, a florada ganhou uma festa anual em Apucarana, a Festa da Cerejeira que, devido à pandemia da Covid-19, teve as últimas edições canceladas.





continua após publicidade .

MUDAS

O viveiro da Prefeitura de Apucarana, mantido pela Secretaria Municipal da Agricultura, disponibiliza gratuitamente mudas de cerejeira-ornamental e outras espécies como quaresmeira, ipê, aroeira salsa, manacá da serra, palmeira real, oiti e hibisco.

“Cada cidadão residente na cidade tem direito a duas mudas gratuitas para serem plantadas defronte a residência. Basta procurar a secretaria e fazer a requisição para posterior retirada junto ao viveiro municipal”, informa secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto.

continua após publicidade .

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Rua Irati, 46, próximo a estação ferroviária. Telefone: 3308-1435.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.