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Flávio tem 66,69% e Lula, 33,31% na primeira parcial em Apucarana

Apuração ultrapassa a metade das urnas no município e consolida liderança do candidato do PL em um cenário com 96,41% de votos válidos até o momento

Escrito por Da Redação
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Flávio tem 66,69% e Lula, 33,31% na primeira parcial em Apucarana
Autor Votação foi encerrada oficialmente no país às 19h - Foto: Fernando Klein

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração dos votos no município de Apucarana, no norte do Paraná, com ma atualização das 20h09, 70,95% da preferência do eleitorado, o que corresponde a 31.060 votos. Os dados parciais das Eleições Gerais de 2026 foram atualizados pela Justiça Eleitoral às 20h04 deste domingo (25), momento em que a totalização na cidade atingiu a marca de 58,98%.

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Até a última atualização, 174 das 295 seções eleitorais do município já haviam sido processadas. O comparecimento às urnas é alto e reflete a participação de 45.407 eleitores, representando 82,21% do eleitorado apto nas seções já instaladas. Por outro lado, o índice de abstenção registrado até o momento é de 17,79%, o que significa que 9.828 eleitores deixaram de votar nessas seções.

O balanço da apuração em Apucarana também detalha o comportamento do eleitor em relação aos votos não nominais. Do total de votos registrados nas urnas já apuradas, a esmagadora maioria foi de votos válidos, somando 43.776, ou 96,41%. Os votos em branco correspondem a 1,33% da totalização parcial, com 605 registros, enquanto os votos nulos chegam a 2,26%, totalizando 1.026. A Justiça Eleitoral informou ainda que, até o horário de fechamento deste boletim, não havia registros de votos anulados ou sub judice na cidade.

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