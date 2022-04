Flagrante: pedestre é atropelada por moto em Apucarana

Da Redação

Uma pedestre foi atropelada por uma moto na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana, na manhã desta quinta-feira (28). Uma câmera de segurança registrou o acidente. Pelas imagens, é possível perceber que duas mulheres estão esperando para atravessar a pista, porém, uma delas foi atingida.

A pedestre, que ainda não teve a idade revelada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos no rosto. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Urânio.

Na moto estavam mãe e filha, de 47 e 17 anos, após o atropelamento, as duas caíram da moto. Elas foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros e também foram levadas para a UPA. Testemunhas contaram que o sinal estava verde para os veículos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Durante atendimento do acidente, o trânsito ficou bastante congestionado, a Guarda Civil Municipal (GCM) e prestou apoio no socorro.